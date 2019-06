Zweifacher German Brand Award 2019 für JURA DIREKT

JURA DIREKT steht für umfassende digitale Lösungen zur rechtlichen Vorsorge kombiniert mit persönlichem Service rund um die Uhr. Diese konstante Ausrichtung der Marke auf Kundenservice und Notfallmanagement wurde nun gleich doppelt mit dem renommierten German Brand Award ausgezeichnet: JURA DIREKT ist „Winner“ in den Kategorien „Corporate Services“ und „Service Brand of the Year“ und gehört damit zu den besten Service-Marken 2019 in Deutschland.

