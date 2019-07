Wessel-Werk bei der IFA 2019: Multifunktionsdüse ClickBrush trumpft mit neuen Features

Im September geht die IFA, die weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances in Berlin, in die nächste Runde. Vom 6. bis 11. September kommen namhafte Hersteller aus aller Welt in der deutschen Hauptstadt zusammen und präsentieren Produktinnovationen und aktuelle Techniktrends. Auch Wessel∙Werk – Spezialist für Staubsaugerdüsen und –zubehör – ist in diesem Jahr wieder auf der Messe vertreten und stellt in Halle 10.1, Stand 102 neue Features für sein Erfolgsprodukt ClickBrush vor.

