In der aktuellen RTL-Show „Der Bachelor“ sucht Andrej Mangold die große Liebe. Am Donnerstag, den 28. Februar 2019, ist der attraktive Profi-Basketballer ab 17 Uhr live in der Europa Passage Hamburg. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt unmittelbar am Tag nach dem Staffelfinale der Erfolgssendung gibt Andrej Mangold eine exklusive Autogramm- und Selfie-Stunde in der Shopping Mall am Jungfernstieg. Ob ihn die Traumfrau, die vom Bachelor die letzte Rose erhielt, dabei auch begleiten wird?

