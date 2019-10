7 Mio Zigaretten sichergestellt

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn E 75 in Griechenland hat der Zoll am Mittwoch Morgen gegen 8:00 Ortszeit mehr als 7 Millionen unversteuerte Zigaretten entdeckt. Wie das Hauptzollamt in Thessaloniki mitteilte, entdeckten die Kontrolleure die Schmuggelware bereits bei der Einreise am Hafen in Piräus in einem bulgarischen Lastwagen. Sie hatten das Fahrzeug auf einer Rastanlage an der E75 nahe Thessaloniki kontrolliert.

