Die Münchner Agentur shot one setzte sich Anfang des Jahres im Pitch um den City-Activation-Etat im Rahmen des Engagements von BMW i in der ABB FIA Formel E Meisterschaft durch. „Wir betreuen die BMW Group schon seit 2003 in verschiedenen Bereichen. Über den BMW i City-Activation-Etat für die Formel E haben wir uns besonders gefreut, weil hier in der Kommunikation neben dem klassischen Motorsport auch Themen wie Sustainability und technologischer Fortschritt eine große Rolle spielen“, sagt Jan Doleschel, Geschäftsführer Kreation von shot one.

