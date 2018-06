Bereits zum 10. Mal erhält die Medienkombination "planet-beruf.de – Mein Start in die Ausbildung" der Bundesagentur für Arbeit die begehrte Comenius-Auszeichnung. "planet-beruf.de im mobilen Design" wurde in der Kategorie "Didaktische Multimediaprodukte" prämiert. Die Verleihung fand am 21. Juni 2018 in Berlin statt.

