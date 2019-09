Senioren-Flashmob 2019 – Große Sause mit Theo Fitsos und 59plus

Düsseldorf, der 05. September 2019 – Ab geht es endlich wieder ab aufs Disco-Parkett: Wir laden am 01.10.2019 zum vierten Seniorenflashmob in Düsseldorf ein. Und weil man die Feste feiern muss, wie sie fallen, tanzt in diesem Jahr eine echte Düsseldorfer Disco-Legende mit uns: Die Musik kommt in diesem Jahr von DJ Theo Fitsos und er will den seniorigen und juniorigen Flashmobbern so richtig einheizen.

