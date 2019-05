Konzert: Die Saitenstraße - Ein Zusammenspiel der chinesischen Konghou und der westlichen Harfe

Die Konghou ist ein traditionelles chinesisches Zupfinstrument, das an die europäische Zither oder Harfe erinnert. Historischen Aufzeichnungen zufolge gab es die Konghou in China schon im Jahre 770 v.Chr. Sie stammt wie die europäische Harfe aus Persien – die beiden Instrumente sind also ursprünglich miteinander verwandt. Nun begegnen sie sich in Berlin bei einem Konzert im Pfefferberg Theater wieder. Am 15.05.2019 werden die chinesische Konghou-Meisterin CUI Junzhi und die junge Berliner Harfenistin Jessyca Flemming die alte Verbindung zwischen den beiden Instrumenten neu aufleben lassen.

