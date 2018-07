Wenn uns jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass wir 2018 den ersten Geburtstag unseres eigenen Unternehmens feiern würden, dann hätten wir ihm vermutlich den Vogel gezeigt. Hätte diese Person ein Jahr später behauptet, dass es nicht nur den Geburtstag, sondern auch Erfolge zu feiern gibt, wären wir wahrscheinlich noch skeptischer. Nicht, dass wir nicht an den Erfolg von New Hand geglaubt hätten, aber wir sind Realisten und das erste Jahr zählt bekanntlich zu den Härteren, nach einer erfolgreichen Gründung. Daher sind auch wir zurecht nervös, aber immer positiv denkend, in unser erstes Jahr mit dem New Hand Shop - dem Marktplatz für kleine, aufstrebende und unabhängige Marken - gestartet!

