Zwei der beliebtesten Limonaden aus dem klassischen Sortiment gibt es ab April auch ohne Zucker. Damit will der Limonaden-Markführer in Thüringen und die Nummer 2 in Ostdeutschland am Wachstumsmarkt zuckerfreie Limonaden partizipieren.

