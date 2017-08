(Hamburg, 14.08.2017) Ob beim Superyacht Cup in Palma de Mallorca, der Voiles d’Antibes, 52 Super Series, Puerto Portals Sailing Week, der Bol d’Or am Genfer See oder dem America’s Cup vor Bermuda – das Anfang des Jahres gelaunchte Casual Sport Label CODE-ZERO ist bereits mittendrin und hat in den Häfen der Welt angedockt.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.