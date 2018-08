Wer ist die Schönste, wer der Schönste in der Hansestadt? Am Freitag, den 31. August, werden in der Europa Passage am Jungfernstieg die attraktivsten Hamburger zur Miss Hamburg 2018 und zum Mister Hamburg 2018 gekürt. Um 14 Uhr startet die öffentliche Runway Show der Finalistinnen und Finalisten mitten in der Shopping Mall.

