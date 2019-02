Huel ist der Marktführer in Europa für vollwertige Ernährung in Pulverform. Die Zusammensetzung von Huel wurde von dem renommierten Ernährungsexperten James Collier entwickelt und enthält die ideal ausgewogene Menge an Kohlenhydraten, guten Fetten, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. All das was wir für eine gesunde und ausgewogene Ernährung brauchen.

