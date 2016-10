Unter der Überschrift „Relax For a Better World“ hat das Heidelberger Unternehmen RELAXFAIR eine Lounge entwickelt, die zu 100% recycelt und fair in Deutschland produziert wird. Finanziert wird RELAXFAIR über eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo, die bereits in den ersten 24 Stunden 20% des Finanzierungsvolumens einsammeln konnte.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.