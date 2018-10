Am Abend des 23. Oktober 2018 fand die Vergabe des Medienpreises für Luft- und Raumfahrt im festlich dekorierten Hangar der RUAG Aviation in direkter Nähe zum asto Park statt. Dieser Preis, der vom Verein zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus e.V. in den Kategorien „Print“, „Hörfunk und Fernsehen“, „Online“ und „Sonderpreis“ verliehen wird, ist unter deutschen Medien deshalb von so besonderer Bedeutung, weil er ein unabhängiger Branchenpreis ist.

