Ein Pilz mit besonderem Mandelgeschmack, eine kernlose Papaya und eine grüne Paprika mit süßem Geschmack … Auf der Fruchthandelsmesse Fruit Logistica, die gerade in Berlin stattgefunden hat, wird der begehrte „Innovation Award“ eher traditionell vergeben. An analoge Produkte, gewissermaßen. So auch in diesem Jahr. Der Gewinner 2019: die „Oriental Red“, eine rote Kiwi. „Die ursprünglich aus China stammende rote Dong-Hong-Kiwi verfügt nicht nur über einzigartige organoleptische Eigenschaften, sondern auch über eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Die Fachbesucher sprach neben der feurig-roten Fruchtfleischfärbung auch der besonders angenehme süßliche Geschmack der Frucht an. Mit einer Süße von 20 bis 21 Grad Brix bietet die „Oriental Red“ einen tropisch-exotischen Nachgeschmack, der den internationalen Fruchthandel bereichert“, heißt es in der Begründung.

