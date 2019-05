transport logistic 2019: TachoPlus informiert zu intelligentem Fahrtenschreiber – Neue Lösung Führerscheinkontrolle mit Echtheitsprüfung

Krauchenwies, 14. Mai 2019: Die TachoPlus Fleet Solutions GmbH ist spezialisiert auf Softwarelösungen für die Archivierung und Auswertung der Daten aus dem digitalen Tachographen. Sämtliche TachoPlus-Produkte sind kompatibel mit dem ab dem 15. Juni in neu zugelassenen Fahrzeugen vorgeschriebenen intelligenten Fahrtenschreiber. Während der Fachmesse transport logistic 2019 vom 4. bis 7. Juni in München zeigt das Unternehmen am TachoPlus-Stand in Halle A3, Stand 525, wie effizient die Softwareprodukte Transportunternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen unterstützen, und stellt neue Lösungen vor wie die Führerscheinkontrolle TachoPlus FSK Pro, die eine Überprüfung der Echtheit von Dokumenten ermöglicht.

