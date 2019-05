transport logistic 2019: modulon kündigt neue Version als offene Datenplattform an

Geldern (02. Mai 2019) – Weg von individuell programmierten Anbindungen, hin zu einer offenen Lösung mit umfangreichen API-Schnittstellen: Die modulon Webservice GmbH kündigt eine umfassend geänderte Version der modulon-Anwendung an. Wie die Datenplattform im Detail aussehen wird und Neuheiten wie eine App zur mobilen Nutzung der modulon-Anwendung präsentieren die geschäftsführenden Gesellschafter Carolina Schoob und René Kerkhoff auf der Fachmesse transport logistic vom 4. bis 7. Juni 2019 in München am Stand 525 von TachoPlus Fleet Solutions in Halle A3.

