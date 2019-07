Steigende Bürokratie in der Logistik: Fehleinschätzung der Lkw-Maut und One-in-one-out-Tricks

Seit über viereinhalb Jahren gibt es jetzt schon die „One-in-one-out“-Regel zur Eindämmung der Bürokratie in Deutschland. Das Prinzip: Immer wenn eine neue Regelung in Kraft tritt, die eine Belastung für die Wirtschaft darstellt, wird zum Ausgleich an einer anderen Stelle für Entlastung gesorgt. Ausnahmslos hat man diesen Grundsatz bisher erfüllt. Die Bundesregierung rühmt sich sogar, in der Summe auf ein Verhältnis von 1:3 zu kommen, also pro neuem bürokratischem Erlass drei alte gestrichen zu haben.

