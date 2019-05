Smarter Handschuh bald neu auf dem Markt: Robuster Wearable SF1 von DENSO WAVE EUROPE

Der neue kabellose Scanner von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, wird ein smarter Handschuh sein. Er wiegt gerade einmal 80 Gramm und gehört zu den leichtesten Scannern dieser Art. Nutzer aus beispielsweise Lagerverwaltung und Logistik können den Smart Glove dank innovativem Design am Handgelenk tragen. So sind beide Hände zum Arbeiten frei und die Arbeitssicherheit in der Logistik wird erhöht. Der neue innovative Scanner der Experten für mobile Datenerfassung ist äußerst robust und steigert neben der Sicherheit auch die Effizienz, besonders in der Logistik und Lagerverwaltung.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.