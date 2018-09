1,2 Milliarden Euro. So hoch ist der jährliche Schaden durch Planenschlitzer in Deutschland. Zumindest was den reinen Warenwert und die Beschädigungen an den Fahrzeugen angeht. Bezieht man die daraus resultierenden Unterbrechungen der Lieferketten ein, ist dieser Wert noch um einiges höher. Laut des Interessenverbandes Tapa (Transported Asset Protection Association) ist dieser Schaden dann sogar fünf- bis achtmal so groß.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.