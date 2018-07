Krombach, 31. Juli 2018: Die Schnittstelle zwischen dem Transportmanagementsystem C-Logistic und dem androidbasierten Telematiksystem SPEDION App ermöglicht einen noch schnelleren und komfortableren Datenaustausch zwischen Fahrer und Disposition. Wie das genau funktioniert und von welchen Vorteilen die Anwender profitieren, zeigt SPEDION während der Fachmesse IAA Nutzfahrzeuge in Hannover am Donnerstag, 20. September 2018, um 10.30 Uhr und 16 Uhr bei einem Partnervortrag am Stand von C-Informationssysteme in Halle 25, Stand C36.

