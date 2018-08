Hue-Socoda, einer der führenden Händler für Plattenwerkstoffe aus Holz in der Bretagne, hat das Lager an seinem neuen Standort in Langueux mit Regalsystemen von OHRA ausgestattet: Dank der stabilen Kragarmregale konnte die Regalanlage mit einer Höhe von neun Metern realisiert werden – und ist damit mehr als doppelt so hoch wie im alten Lager. Zusätzlich optimiert eine Lagerbühne die Flächenausnutzung im Lager: Mit ihr kann Kleinmaterial raumsparend auf zwei Etagen gelagert werden. 90 Zentimeter hohe Konsolen vereinfachen zudem im Wareneingang die Aufnahme der angelieferten Plattenpakete durch Stapler.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.