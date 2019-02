Gerade gewannen die New England Patriots mit maximaler Defensive den 53. Super Bowl. Das Resultat lautete 13:3. Man war erinnert an die frühen 70er Jahre, als punktearme Ergebnisse der Standard waren. Genau genommen unterbot man alte Defensivrekorde sogar noch – war bisher doch das 74er Finale zwischen den Miami Dolphins und den Washington Redskins mit einem Endresultat von 14:7 das defensivste Super-Bowl-Endspiel in der Historie des American Footballs. Irgendwie zum Sieg mauern – ob es den Kunden, pardon, Zuschauern nun gefällt oder nicht. Einer der besten Akteure an diesem Abend: Patriots-Quarterback Tom Brady, 41 Jahre alt.

