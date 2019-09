Aktuelle BluJay-Studie: Customer Experience wichtiger für erfolgreiche Lieferketten als niedrige Kosten

BluJay Solutions, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Lieferkette, stellt jetzt die Ergebnisse seiner zweiten jährlichen Forschungsstudie im Bericht „Focus on Customer Experience“ vor. Die Erhebung informiert über aktuelle Trends, Prioritäten und Investitionen im Bereich Supply Chain. Die von BluJay in Auftrag gegebene und von Adelante SCM in Zusammenarbeit mit dem Council of Supply Chain-Management Professionals (CSCMP) durchgeführte Studie untersucht Themen wie Kundenzufriedenheit, Technologieinvestitionen, Innovationsbarrieren, Partnerkonnektivität und Daten im Zusammenhang mit Lieferketten- und Logistikinnovationen. Befragt wurden insgesamt 438 Supply Chain Professionals aus Branchen wie Produktion, Handel und Logistikdienstleistungen (LSPs).

