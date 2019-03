Von dem Autorenpaar sind bisher drei außergewöhnliche Bücher veröffentlicht worden. Die Romane zeichnen sich vor allem durch die emotionale Raffinesse aus, die es dem Leser gestattet, voll in die Gedanken- und Handlungswelt der Protagonisten und damit in die Abgründe der menschlichen Seelen abzutauchen. Der dabei produzierte Spannungsbogen zieht jeden Leser unweigerlich in seinen Bann. Die unvorhersehbaren Wendungen in den Handlungen sorgen für einen ausgezeichneten Thrill, der bis zur letzten Seite anhält und für echtes Lesevergnügen und Spannung sorgt. Dabei könnten die Geschichten, die immer in Berlin angesiedelt sind, unterschiedlicher nicht sein.

