Neuerscheinung Buch "Lost and Found - vergangene Bilder neu erzählt" von Ani Menua und Helena Melikov

Am 31. März 2019 ist das Buch „LOST AND FOUND“ bei КOCMOC – Publishing Space Berlin erschienen. Herausgegeben, gestaltet und geschrieben wurde es von zwei in Berlin lebenden jungen Künstlerinnen. Helena Melikov ist Fotografin und Grafikdesignerin, Ani Menua – Philosophin und Schriftstellerin. Lost and Found war ursprünglich eine Online Community, die Helena Melikov im Jahre 2017 gegründet hatte, um dort alte Fotografien zu sammeln und von Autoren durch ihre Texte zum neuen Leben zu erwecken. Daraus entstand die Idee zu dem Buch.

