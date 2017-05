Die international anerkannte Farb-Expertin Annie Sloan besucht Deutschland. Für Do-it-yourself-Interessierte signiert sie am 1. Juni 2017 ihr frisch erschienenes Buch „Alles in Farbe“ - ab 11 Uhr im Kölner Geschäft „Melflair“ sowie ab 15 Uhr im „lanzerath diewohnideenwerkstatt“ in Bergisch Gladbach. Für den 2. Juni 2017 steht ein Fachhändler-Workshop in Bonn auf ihrer Agenda.

