Wende im Wendland: Klosterfrau-Tochter kommissioniert jetzt mit Picavi

Seit diesem Sommer wird ein weiterer Standort der Klosterfrau Healthcare Group mit der Pick-by-Vision-Lösung von Picavi ausgerüstet. Das Tochterunternehmen Artesan Pharma GmbH & Co. KG im niedersächsischen Lüchow orderte zehn Datenbrillen des Weltmarktführers in diesem Segment. Das neue Projekt im Wendland kann auf die gelungene Zusammenarbeit beider Unternehmen in Berlin aufbauen. Dort hatte der Wechsel auf die Picavi-Datenbrille bei der Kleinteilekommissionierung in einer Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent resultiert.

