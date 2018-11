Immersive Technologien sind bereits jetzt ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategien der Digitalen Wirtschaft. VR & AR Anwendungen werden in nahezu allen Branchen eingesetzt, insbesondere die Industrie und der Handel profitieren von VR-Anwendungen und dem Einsatz von VR-Brillen. AR-Anwendungen finden durch Smartphones, Tablets und AR-Headsets umfassende Einsatzmöglichkeiten, wobei das Umsatzpotenzial noch weitaus größer eingeschätzt wird.Hardware im VR, AR und MR Bereich und Anwendungssoftware im Bereich Künstliche Intelligenz schreitet in der Entwicklung massiv voran und die Geschäftsrelevanz für Unternehmen und Institutionen, sowie deren potenzielle Ertragskraft. Augmented Reality und Virtual Reality könnten in jedem zweiten Unternehmen in drei bis fünf Jahren zum Standard gehören.So wird als größtes Hindernis in der Anwendung von VR-Software bzw. AR-Software eine gute User Experience angeführt (41 % bzw. 39 %), also qualitativ hochwertig entwickelte Anwendungen. weltfern setzt auf Unterstützung durch hochwertige Tools und Frameworks um sich mit dem Großteil der Arbeitskraft auf die einzigartigen Herausforderungen von VR- und AR-Anwendungen zu fokussieren und dort innovative Lösungen zu entwickeln. Die Entwicklung von VR- bzw. AR-Software ist zum aktuellen Stand der Lage noch sehr kostenintensiv, da es noch keinen Satz an Standards gibt wie z.B. in der Web- oder Mobile App-Entwicklung.weltfern interactive setzt unter anderem auch auf eine Bibliothek von Quellcodes, 3D-Modellen und Audio Files, die im Rahmen der Eigenentwicklung entstanden sind und im Zusammenspiel mit der Wertschöpfungskette des Agenturgeschäftes stetig wachsen wird.Zudem garantiert das Prinzip der Minimum Viable Products einen zeitlich äußerst effizienten Produktionsprozess, der wiederum die finanziellen Ressourcen niedrig hält und im direkten Austausch mit der Zielgruppe stattfindet. Dies garantiert ein zielgerichtetes und qualitativ hochwertiges Endprodukt einschließlich einer ausgefeilten Customer Experience.

