Bereits zum fünften Mal seit 2008 ist die ERP/PPS-Lösung TimeLine der Solinger TimeLine Business Solutions Group von einer unabhängigen Expertenjury des Center for Enterprise Research (CER) der Universität Potsdam ausgezeichnet worden. Nach dem Innovationspreis 2015 und dem Gewinn des Wettbewerbs 2016 in der Kategorie “Zuliefererindustrie“ wurde TimeLine in diesem Jahr zum “ERP-System des Jahres 2018“ mit dem Preis “Sieger in der Kategorie Serienfertigung“ gekürt. Jury-Vorsitzender Professor Dr.-Ing. Norbert Gronau vom CER: “Die generelle Eignung des Systems für mittelständische Unternehmen und im speziellen für Serienfertiger sowie die innovative Entwicklungsumgebung TimeLine DEVELOPER waren neben den zukünftigen Forschung- und Entwicklungsthemen ausschlaggebend."

