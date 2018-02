Möhrendorf, 1. Februar 2018 – Der aktuelle Megatrend Digitalisierung bringt viele neue Impulse in die IT. Vernetzung ohne Grenzen im Internet of Things, agile Methoden, effizientere Werkzeuge, Virtualisierung von Entwicklungsumgebungen und der Einsatz von Outsourcing fordern die gesamte Branche. Die imbus-Roadshow „Trends in Testing 2018“ stellt sich der Diskussion.

