Möhrendorf, 14. November 2016 – Agile Methoden in der Softwareentwicklung sind heute kein Trend mehr – sie sind gängige Praxis. Mit „Testen in Scrum-Projekten – Leitfaden für Softwarequalität in der agilen Welt“ hat Tilo Linz das Standardwerk für alle vorgelegt, die agiles Entwickeln langfristig erfolgreich einsetzen wollen. Jetzt gibt es das Buch im dpunkt.verlag in der zweiten, aktualisierten und überarbeiteten Auflage. Zugleich bietet es ideale Prüfungsvorbereitung für die Zertifizierung zum ISTQB® Certified Agile Tester.

