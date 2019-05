Software-Entwicklung und Scrum - wenn aus Chaos Ordnung erwächst

Gut, dass es Chaos gibt. Denn ohne Chaos gäbe es keine Ordnung. So der Grundtenor der Chaosforschung – die sich strukturlosen Dynamiken widmet, aus denen Ordnungen und Regelmäßigkeiten entstehen. Chaos wird demnach auch nicht mit Zerfall oder Sinnlosigkeit in Verbindung gebracht, sondern mit Evolution, Neuordnung sowie Innovation. Das verdeutlich sich sehr gut an der Entstehung unseres Sonnensystems, das wie auf dem Reißbrett geplant wirkt. Denn am Anfang war nur eines da: unzählige Kollisionen von Materie. Ein absolutes Chaos.

