D o r t m u n d, 04.07.2017 – Am 27.09. findet der 10. Dortmunder Enterprise 2.0 Kongress in der Spielbank Hohensyburg statt. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der QuinScape GmbH, geben Kunden und Partner von QuinScape Einblicke in aktuelle Themen der Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen Trends in den Bereichen Analytics, Integration, Mobile und Digital Workplace.

