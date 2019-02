Wenn es um schöne Gärten geht, ist man beim Unternehmen Cremers Grüngestaltung und Landschaftsbau GmbH in Grevenbroich an der richtigen Adresse. Schon seit über 25 Jahren kümmert sich der Garten- und Landschaftsbauer um Planung, Gestaltung und Ausführung von hochwertigen Gärten in der Region rund um Köln und Düsseldorf. Für den Ortstermin in Grevenbroich hat sich Firmengründer Ralf Cremers Zeit genommen, genau wie seine Frau Petra, die vom ersten Gartenpflegetermin des Tages beim Kunden kurz wieder zurück ins Büro gekommen ist. Beide haben Landschaftspflege studiert, beide sind Diplom-Ingenieure ihrer Fachrichtung – und Gartenmenschen mit Leib und Seele.

