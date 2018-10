Wie lässt sich das Dokumenten- und Output-Management in Unternehmen so bequem wie möglich gestalten und gleichzeitig die Prozesssicherheit erhöhen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des diesjährigen Comparting am 15. und 16. November in der Kongresshalle Böblingen. Der internationale Fachkongress reagiert damit auf die steigenden Anforderungen an die Kundenkommunikation wie Barrierefreiheit, Omnichannel-Fähigkeit und Prozessautomatisierung, um nur die wichtigsten zu nennen.

