bpi solutions setzt auf das globale Regelsystem für Exchange Server CodeTwo Exchange Rules Pro und installiert die Anwendung in vielen Projekten sowohl in mittelständigen als auch großen Unternehmen. Der leicht bedienbare Regel-Editor stellt für den Administrator ein vielfältiges Werkzeug in der E-Mailadministration bereit, vereinfacht Routinen und reduziert den Aufwand in der Verwaltung.

