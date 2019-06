bpi solutions ist auch in 2019 offizieller Sponsoringpartner des Tennisturniers in Halle

bpi solutions schreibt seine Erfolgsgeschichte im Sportsponsoring weiter. Als Partner der NOVENTI OPEN 2019, der ehemaligen GERRY WEBER OPEN, unterstreicht das Unternehmen sein sportliches Engagement in der Region auch in 2019. Das Software- und Beratungshaus in Bielefeld für CRM-, Archiv- und DMS-Lösungen ist auch zur 27. Auflage des ATP-500er Rasenevents in Halle/Westfalen als zuverlässiger Sponsoringpartner dabei.

