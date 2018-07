SLM Solutions Group AG verkauft die erste SLM®500 mit 4 x 700W Laser in Norditalien an Zare. Zare, ein führendes italienisches Unternehmen in der Feinmechanik, entscheidet sich nach dem Kauf der SLM®280 2.0 Ende 2017 für die zweite Maschine von SLM Solutions. Das Unternehmen aus Boretto baut den Maschinenpark für die Fertigung in der Luft- und Raumfahrtindustrie kontinuierlich mit den SLM®-Maschinen aus.

