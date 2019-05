WiFi-Mesh Networksystem mit 802.11 a/b/g/n

HY-LINE Communication nimmt erstmalig Mesh Netzwerksystem mit 802.11a/b/g/n für Infrastructure- und Peer to Peer-Modus in Ihr Portfolio auf. Der BR-400AN verwendet die verbesserte IEEE802.11-Implementierung von Silex, um nicht nur den Aufbau eines Mesh-Netzwerks zu vereinfachen, sondern auch die Netzwerkstabilität und -leistung zu verbessern. Dieser 802.11a/b/g/n Mesh-WLAN-Konverter stellt automatisch ein WLAN zwischen Geräten her. Mit dieser Bridge können Benutzer eine Wireless-LAN-Umgebung, Gesundheitseinrichtungen und Industrieanlagen einrichten, in denen IoT und ICT aktiv an der Datenübertragung beteiligt sind. Außerdem wird der Zugangspunktmodus unterstützt, in dem der BR-400AN als Access Point zur Erweiterung Ihrer Netzwerkinfrastruktur dienen kann.

