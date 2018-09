Die Fachmesse Experience Additive Manufacturing (EAM), konzipiert für Einsteiger und Anwender der additiven Fertigung, findet vom 25. bis 27. September in der Messe Augsburg statt. Die SLM Solutions Group AG präsentiert am Stand D402 in Halle 1, als einer der führenden Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, das vollständige Portfolio an Maschinen, Materialien und innovativen Technologien.

