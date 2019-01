Halle, 10.01.2019. Die Gollmann Kommissioniersysteme GmbH mit Sitz in Halle (Saale) entwickelt, plant, produziert und vertreibt seit nunmehr 12 Jahren kompakte Lagersysteme für Apotheken und industrielle Anwendungen. Über 1.300 Kunden - in 15 Ländern auf drei Kontinenten - vertrauen in die Technik aus dem Hause GOLLMANN. Alle Automaten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und ausschließlich mit eigenen, bestens ausgebildeten Fachleuten installiert.

