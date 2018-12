Wiesbaden-Delkenheim, Dezember 2018 – Seit 25 Jahren bietet die MATSUURA Machinery GmbH in Deutschland und Österreich eine große Auswahl an hocheffizienten Vertikal-, Horizontal- und 5-Achsen-Bearbeitungszentren, sowie Anlagen für das Additive Manufacturing made by MATSUURA an. Im Jahr 2019 soll aus diesem Anlass ein großes Jubiläum gefeiert werden.

