Fast 15 Prozent der Deutschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an Heuschnupfen . Die aktuelle Mikrobiotika-Forschung führt als eine Ursache für Allergien an, dass sich die Darmflora-Bakterien in einem Ungleichgewicht befinden. Das Biotech-Startup Biomes hat hierfür das probiotische Nahrungsergänzungsmittel ALLERGY.pro entwickelt. Dieses kann die Anzahl spezifischer Mikroben im Darm ausgleichen und die Zusammensetzung einer gesunden Darmflora fördern. So können die Darmschleimhaut gestärkt und Allergenen der Zugang zum Körper erschwert werden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.