München. Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Dr. Steffen Beyer und Dr. Jean-Michel Klemm ihre zahnärztliche Gemeinschaftspraxis am Münchner Rosenkavalierplatz gegründet haben. Nun erscheint die Praxis in einem neuen Gewand. Neben mehr Kapazitäten hat die Praxis zwei zusätzliche Zahnmedizinerinnen gewonnen – und mit dieser Entwicklung hat sich auch ihr Name geändert.

