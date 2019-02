Huel konnte diesen Januar mit 6 Millionen Euro einen absoluten Rekordumsatz erzielen. Dies entspricht mehr als einer verkauften Mahlzeit pro Sekunde. Damit konnte sich Huel als eines der schnellst wachsenden Unternehmen in Großbritannien durchsetzen, nachdem es 2018 als „Label to Watch“ in der Financial Times vorgestellt wurde. Der Trend der Konsumenten sich auf gesunde und nachhaltige Lebensmittel umzustellen ist unaufhaltsam. Diese Umstellung verhalf Huel seit seiner Gründung im Jahre 2015 zu einem unaufhaltsamen Wachstum. Huel ist bereits in 80 Ländern erhältlich und bis heute wurde wurden 35 Millionen Mahlzeiten verkauft. Im Januar 2019 wurden alleine 2,7 Millionen Mahlzeiten verkauft.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.