Die innovative Treppensteighilfe ASSISTEP gewinnt den diesjährigen SilverEco International Ageing Well Award als «Beste Lösung»

Das norwegische Hilfsmittel-Startup AssiTech AS hat eine innovative und revolutionäre Treppensteighilfe entwickelt, die nicht nur eine preisgünstigere, sondern auch gesündere Alternative zu einem Treppenlift ist. AssiStep wurde am 13. Juni 2019 bei der Preisverleihung in Tokyo mit dem diesjährigen SilverEco International Ageing Well Award als "Beste Lösung" ausgezeichnet.

