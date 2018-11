Baden-Baden, 29.11.2018 – Die Deutschen Wellnesstage setzen auf ein aktives Messeerlebnis, bei dem alle Sinne angesprochen werden. Im Fokus stehen dabei Bewegung, die fit und Spaß macht, gesunde Ernährung, die leicht in den Alltag zu integrieren ist und ein informatives Kongressprogramm u.a. mit medizinischen Fachvorträgen. Das Ausstellerangebot vereint Gesundheit, Genuss, Schönheit und Wellness. Die Messe will gesundheitsbewusste, junge wie junggebliebene Besucher begeistern und ihnen Anregungen für ihren fitness- und ernährungsbewussten Lifestyle geben. Weil auch Reisen, Wellness, Wohlbefinden eine immer größere Rolle spielen, werden sich neben Ausstellern aus den Bereichen Gesundheit, Food, Beauty- und Schönheit wieder zahlreiche Wellnesshotels präsentieren und am 16. und 17. Februar 2019 im Kongresshaus in Baden-Baden auf ihr Angebot aufmerksam machen.

