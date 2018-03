Die Heilungschancen bei vielen Krebserkrankungen sind so gut wie nie zuvor. Dennoch: Die Diagnose ‚Krebs‘ versetzt Betroffene in Furcht und Schrecken, lähmt sie in ihrer Handlungsfähigkeit. . Genau da setzen Ergotherapeuten an. „Zentrale Aspekte sind, die Positivität von Krebspatienten zu fördern und auszuschöpfen, mit ihnen realistische Ziele zu definieren. Und bei entsprechender Prognose darauf hin zu arbeiten, dass sie ihren Alltag wieder aufnehmen können“, fasst Lina Mühlbauer, Ergotherapeutin im DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V.) zusammen, welche maßgebliche Rolle Ergotherapeuten bei der Bewältigung von Krebsleiden spielen.

